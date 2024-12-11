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13:38, 11 декабря 2024Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России в ДНР и Курской области

DeepState: ВС России продвинулись возле Покровска и Курахово и в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись возле Красноармейска (украинское название города — Покровск), Дзержинска (украинское название города — Торецк) и Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Курской области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

В DeepState признали продвижение ВС России на нескольких участках покровского и кураховского направления в ДНР. В частности, российские войска заняли территорию в районе населенных пунктов Шевченко, Пушкино и Сонцовка.

Также отмечается успешное наступление ВС России к югу от Торецка между районом Забалка и населенным пунктом Нелеповка. Аналитики также отметили продвижение российских военных в районе Черкасской Конопельки в Курской области.

Ранее стало известно об успешном наступлении ВС России в приграничье Сумской области. Как сообщается, занята приграничная территория вокруг села Александрия к югу от села Плехово Курской области.

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