На Украине признали продвижение ВС России в ДНР и Курской области

DeepState: ВС России продвинулись возле Покровска и Курахово и в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись возле Красноармейска (украинское название города — Покровск), Дзержинска (украинское название города — Торецк) и Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Курской области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

В DeepState признали продвижение ВС России на нескольких участках покровского и кураховского направления в ДНР. В частности, российские войска заняли территорию в районе населенных пунктов Шевченко, Пушкино и Сонцовка.

Также отмечается успешное наступление ВС России к югу от Торецка между районом Забалка и населенным пунктом Нелеповка. Аналитики также отметили продвижение российских военных в районе Черкасской Конопельки в Курской области.

Ранее стало известно об успешном наступлении ВС России в приграничье Сумской области. Как сообщается, занята приграничная территория вокруг села Александрия к югу от села Плехово Курской области.