На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

Депутат Рады Дубинский заявил о катастрофической ситуации для Зеленского

На Украине сложилась катастрофическая ситуация для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Для "народного лидера" ситуация катастрофическая. Никто не вступится, не поддержит, не проголосует», — сказал он и добавил, что это конец.

По мнению депутата, внутри страны никто не защищает Зеленского. Дубинский подчеркнул, что над украинским лидером все смеются.

Ранее украинский депутат заявил, что избранный президент США Дональд Трамп издевается над Зеленским, говоря о готовности последнего к окончанию конфликта. Как он утверждает, американский политик «продолжает троллить» главу Украины. Дубинский допустил, что Трамп хочет представить Зеленского миру как недоговороспособного лидера.