Канадский политолог Фриман: власти Украины хотят создать ядерный инцидент

Власти Украины хотят создать ядерный инцидент, чтобы сорвать мирные переговоры и урегулирование конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман.

«На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США», — рассказал исследователь.

При этом он добавил, что суть такой эскалации заключается в стремлении заставить избранного президента США Дональда Трампа вмешаться в боевые действия. По его словам, это нужно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы не допустить потерю военной помощи со стороны Вашингтона и переключение на другие мировые события.

Ранее экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине стоит серьезнее отнестись к планам Трампа и его мерам по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что Россия становятся все более внушительной державой с большим количеством возможностей, что нужно учитывать Вашингтону.