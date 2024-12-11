Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 11 декабря 2024Мир

На Западе назвали способ ускорить переговоры по Украине

Канадский политолог Фриман: давление стран Юга ускорит переговоры по Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Давление стран глобального Юга на Запад позволит ускорить переговоры на Украине и достичь мирного соглашения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман.

«Будут затяжные и трудные переговоры. Но их может ускорить вмешательство других держав, чтобы оказать давление на Запад и сказать: "Вы попадете в настоящую беду, если не пойдете на компромисс!"», — рассказал исследователь.

При этом Фриман добавил, что мирное урегулирование на Украине будет неизбежно и уже в следующем году стоит ожидать начала переговоров. Однако он отметил, что Киев будет им сопротивляться и предпримет попытку вовлечь Запад в эскалацию конфликта.

Ранее экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине стоит серьезнее отнестись к планам избранного президента США Дональда Трампа и его мерам по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что Россия становятся все более внушительной державой с большим количеством возможностей, что нужно учитывать Вашингтону.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Енакиево в ДНР высокоточным дальнобойным оружием. Как Киев использует технику НАТО для ударов по России?

      На Западе допустили ядерный инцидент на Украине

      Раскрыты причины имитации оргазма у мужчин и женщин

      «Контрактники пытались съесть свои документы». Ветеран войны в Чечне — о плене и поездках матерей срочников к боевикам

      Россию, США и Белоруссию призвали решить судьбу Украины

      Российский посол сообщил о нелегальных поставках из БиГ оружия Киеву

      Офицер рассказал об использовании бойцами ВСУ натовского оружия

      Путин рассказал о влиянии «Орешника» на применение ядерного оружия

      В ЕС заговорили о политики сплочения граничащих с Россией стран

      Порномодель оголила грудь на футбольном матче по просьбе одного из игроков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше