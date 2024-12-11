Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:39, 11 декабря 2024Наука и техника

Названы преимущества системы донаведения FPV-дронов

Маслак: система донаведения FPV-дронов сократит время подготовки операторов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Использование системы донаведения FPV-дронов позволит сократить время подготовки операторов беспилотников. Преимущества систем назвал разработчик программ, гендиректор компании «Площадь» Никита Маслак в беседе с РИА Новости.

По его словам, сейчас большую часть времени подготовки пилотов тратят на отработку наведения дрона на финальном участке полета.

«Использование систем донаведения позволяет в сжатые сроки подготовить специалистов, способных эффективно выполнять задачу, несмотря на малый опыт управления дроном, а значит — применение ударных беспилотников может стать более эффективным», — сказал разработчик.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Он также отметил, что массовое внедрение систем донаведения даст преимущество российским операторам дронов в зоне спецоперации и позволит увеличить количество успешных вылетов при меньшем времени подготовки операторов.

Ранее в декабре стало известно, что в России создали FPV-дрон «Аква-4», предназначенный для штурма зданий и разведки. Аппарат весом менее 400 граммов может поразить цель на расстоянии до 25 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли маршрут побега Башара Асада из Сирии. Стали известны детали секретной операции российской разведки

      Россияне кинулись за средствами от похмелья

      Россиянам назвали самые модные шубы зимы 2024 года

      Пара на машине угодила в кишащую крокодилами реку и три дня выживала в дикой природе

      Захарова прокомментировала отношение Украины к достижению мира

      В МИД назвали грабежом планы США помочь Украине из российских активов

      Зенитчики рассказали о подвижном «мангале» «Стрелы»

      Главная новогодняя елка России отправилась в Кремль

      На Украине пройдет суд о назначении даты выборов президента страны

      В российском регионе осудили мужчину на 4,5 года за попытку дать взятку сотруднику СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше