Названы преимущества системы донаведения FPV-дронов

Маслак: система донаведения FPV-дронов сократит время подготовки операторов

Использование системы донаведения FPV-дронов позволит сократить время подготовки операторов беспилотников. Преимущества систем назвал разработчик программ, гендиректор компании «Площадь» Никита Маслак в беседе с РИА Новости.

По его словам, сейчас большую часть времени подготовки пилотов тратят на отработку наведения дрона на финальном участке полета.

«Использование систем донаведения позволяет в сжатые сроки подготовить специалистов, способных эффективно выполнять задачу, несмотря на малый опыт управления дроном, а значит — применение ударных беспилотников может стать более эффективным», — сказал разработчик.

Он также отметил, что массовое внедрение систем донаведения даст преимущество российским операторам дронов в зоне спецоперации и позволит увеличить количество успешных вылетов при меньшем времени подготовки операторов.

Ранее в декабре стало известно, что в России создали FPV-дрон «Аква-4», предназначенный для штурма зданий и разведки. Аппарат весом менее 400 граммов может поразить цель на расстоянии до 25 километров.