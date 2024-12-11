Необычная находка пассажира на борту самолета рассмешила пользователей сети

Пассажир авиакомпании Delta рассказал подписчикам о необычной находке на борту самолета и рассмешил их. Видео он поделился в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

В ролике мужчина из Флориды показал приклеенные к стенке возле кресла накладные ресницы. «Тссс, самолет спит», «Когда оставила часть себя в Нью-Йорке», «Ой я бы очень расстроилась, если бы оставила ресницы в самолете», «Как они вообще там оказались? Она что, заснула, проснулась и бац — их нет?» — писали пользователи сети в комментариях.

Ранее пассажир авиакомпании Delta возмутился вонючей едой попутчика, которую в сети назвали «дьявольской». Соответствующий ролик мужчина разместил в TikTok.