Компания Wildberries & Russ представила новый логотип

Объединенная Wildberries & Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB

Объединенная компания Wildberries & Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия, передает ТАСС.

В компании подчеркнули, что бренды Wildberries и Russ сохраняются для привычного использования. Между тем, бренд RWB приобретет функцию материнского — он будет использоваться для будущих продуктов объединенной компании. В частности, продуктов в сфере IT-индустрии, инноваций и обучения.

Помимо этого, RWB хочет вывести автоматизацию и персонализацию сервисов на новый уровень, а также внедрить передовые логистические решения, услуги и другие сервисы.

В сентябре стало известно, что Wildberries и Russ получили согласование от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сделки по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ», ставшее последним регуляторном одобрением, требовавшимся в рамках их слияния.