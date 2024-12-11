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16:26, 11 декабря 2024Ценности

Образ 56-летнего Дэниела Крейга на новых фото оценили фразой «кризис среднего возраста»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lia Toby / Getty Images / MUBI

Внешность британского актера и продюсера Дэниела Крейга на новых фото оценили в сети фразой «кризис среднего возраста». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

56-летний артист, в том числе известный ролью Джеймса Бонда, посетил премьеру фильма «Квир» в кинотеатре The Curzon в Лондоне, Англия. Он появился на мероприятии в сером наряде, который состоял из двубортного пиджака и мешковатых брюк бренда Giorgio Armani и пальто до колена. Также Крейг надел белую футболку и очки с желтыми линзами, повязал на шею шарф и зачесал волосы назад.

Читатели издания высказались об образе звезды в комментариях. «Что, черт возьми, на нем надето?», «Пытается выглядеть интеллектуалом, как декан университета, но не получается, не так ли?», «Дэниел стал человеком в сером, что почти так же плохо, как отвратительный бежевый цвет!», «Кризис среднего возраста в полном разгаре!», «Выглядит ужасно», — заявили юзеры.

Ранее в декабре внешность 76-летнего вокалиста американской рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера на новых фото вызвала споры в сети.

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