Внешность 76-летнего вокалиста Aerosmith на новых фото вызвала споры в сети

Внешность 76-летнего вокалиста американской рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера на новых фото вызвала споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

Музыканта запечатлели на парковке в Беверли-Хилл. На полученных снимках он предстал в черной куртке и синих расклешенных джинсах. Также артист надел серый шарф бренда Gucci, коричневое меховое боа и яркие сине-зеленые кроссовки. Кроме того, он распустил волосы и украсил кольцами пальцы на руках. Отмечается, что это было первое появление рокера на публике после завершения гастролей и отмены прощального тур Peace Out из-за повреждения им голосовых связок.

Читатели издания высказались о фото в комментариях. «Остается только надеяться, что Мик [Джаггер — вокалист рок-группы The Rolling Stones] и Кит [Ричардс — гитарист The Rolling Stones] не изменят лица настолько явно», «Он выглядит ужасно, да еще и грязный», «Похож на сумасшедшую бабушку», «Слишком много тяжелых наркотиков и алкоголя», «Он выглядит хорошо, и у него потрясающие волосы», «Выглядит отлично», «76 лет, но он по-прежнему самый крутой», — разошлись во мнениях юзеры.

В ноябре в сети восхитились внешностью одного из основателей группы The Beatles — 82-летнего британского музыканта, писателя и продюсера Пола Маккартни, который посетил премьеру фильма Beatles '64 в театре Hudson Theatre в Нью-Йорке, США.