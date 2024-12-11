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19:04, 11 декабря 2024Путешествия

Опытный пилот объяснил происхождение таинственных звуков на борту самолета

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Опытный пилот American Airlines объяснил происхождение таинственных звуков, которые слышат пассажиры на борту самолета. Этой информацией он поделился в TikTok, на публикацию обратило внимание издание New York Post.

Капитан воздушного судна Стив рассказал, что он три раза за время полета подает экипажу сигнал — и каждый из них имеет особый смысл. Первый одинокий звонок звучит, когда самолет выруливает.

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Затем, когда лайнер преодолевает высоту 3000 метров, пилот подает еще один звуковой сигнал, предупреждая бортпроводников, что можно безопасно подниматься и приступать к обслуживанию. Третий и последний звук раздается во время снижения до 3000 метров.

Ранее этот же пилот объяснил, почему в самолетах иллюминаторы овальной формы, а не квадратной, как было прежде. Он рассказал, что более 70 лет назад лайнеры оснащали квадратными окнами, однако из-за такого строения в уголках на стеклах образовывались трещины.

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