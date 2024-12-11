Опытный пилот объяснил происхождение таинственных звуков на борту самолета

Опытный пилот American Airlines объяснил происхождение таинственных звуков, которые слышат пассажиры на борту самолета. Этой информацией он поделился в TikTok, на публикацию обратило внимание издание New York Post.

Капитан воздушного судна Стив рассказал, что он три раза за время полета подает экипажу сигнал — и каждый из них имеет особый смысл. Первый одинокий звонок звучит, когда самолет выруливает.

Затем, когда лайнер преодолевает высоту 3000 метров, пилот подает еще один звуковой сигнал, предупреждая бортпроводников, что можно безопасно подниматься и приступать к обслуживанию. Третий и последний звук раздается во время снижения до 3000 метров.

Ранее этот же пилот объяснил, почему в самолетах иллюминаторы овальной формы, а не квадратной, как было прежде. Он рассказал, что более 70 лет назад лайнеры оснащали квадратными окнами, однако из-за такого строения в уголках на стеклах образовывались трещины.