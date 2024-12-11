Южная Осетия заявила об отсутствии шагов к примирению со стороны Грузии

Глава МИД Южной Осетии Джиоев: Грузия не делает практических шагов по примирению

Южная Осетия не видит практических шагов от Грузии в вопросе примирения. Об этом заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев, передает РИА Новости.

При этом дипломат заметил, что видел заявления грузинских политиков по этой теме. «В то же время мы слышали диаметрально противоположные высказывания», — заявил Джиоев.

Представитель Южной Осетии добавил, что такие заявления были частью предвыборного процесса перед голосованием в парламент Грузии в октябре 2024 года. Цхинвал же, говорит Джиоев, исходит из реальных и практических шагов Тбилиси.

В сентябре основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил о необходимости найти в себе силы извиниться перед осетинами за войну 2008 года.

Политолог Ниязи Ниязов считает, что это заявление скорее легло в душу населения, потому что грузинское общество не хочет войны в любом ее проявлении.