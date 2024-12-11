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04:15, 11 декабря 2024Ценности

Папарацци сняли 54-летнюю телезвезду в бикини на пляже

Папарацци сняли 54-летнюю телезвезду Бетенни Франкель в бикини на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Бетенни Франкель

Бетенни Франкель. Фото: VAEM / MIAMIPIXX / BACKGRID / Legion-Media

Папарацци сняли американскую телезвезду и бизнесвумен Бетенни Франкель в купальнике на пляже. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

54-летнюю знаменитость запечатлели во время отдыха в Майами, США. Она предстала перед камерами в полный рост в синем бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

В то же время предпринимательница надела широкополую шляпу и массивное ожерелье с разноцветными камнями, а также несколько браслетов, часы и солнцезащитные очки в пластиковой оправе. В то же время она распустила волосы и сделала маникюр с коричневым лаком.

Ранее в декабре 58-летнюю американскую супермодель Синди Кроуфорд сняли в купальнике на отдыхе в Мексике.

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