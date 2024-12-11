Папарацци сняли 54-летнюю телезвезду в бикини на пляже

Папарацци сняли 54-летнюю телезвезду Бетенни Франкель в бикини на пляже

Папарацци сняли американскую телезвезду и бизнесвумен Бетенни Франкель в купальнике на пляже. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

54-летнюю знаменитость запечатлели во время отдыха в Майами, США. Она предстала перед камерами в полный рост в синем бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

В то же время предпринимательница надела широкополую шляпу и массивное ожерелье с разноцветными камнями, а также несколько браслетов, часы и солнцезащитные очки в пластиковой оправе. В то же время она распустила волосы и сделала маникюр с коричневым лаком.

Ранее в декабре 58-летнюю американскую супермодель Синди Кроуфорд сняли в купальнике на отдыхе в Мексике.