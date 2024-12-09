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20:42, 9 декабря 2024Ценности

58-летнюю Синди Кроуфорд сняли в бикини на отдыхе

58-летнюю модель Синди Кроуфорд сняли в красном бикини на отдыхе в Мексике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Efren Landaos / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американскую супермодель Синди Кроуфорд сняли в купальнике на отдыхе в Мексике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 58-летнюю манекенщицу на пляже в городе Канкун с 62-летним мужем — предпринимателем Ранде Гербером. Она предстала на размещенных кадрах в красном бикини, состоявшем из топа с металлическим кольцом между чашками и трусов с заниженной талией.

Знаменитость распустила волосы и надела солнцезащитные очки и браслет в виде массивной золотистой цепочки.

В октябре Синди Кроуфорд показала откровенное архивное фото.

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