58-летнюю Синди Кроуфорд сняли в бикини на отдыхе

58-летнюю модель Синди Кроуфорд сняли в красном бикини на отдыхе в Мексике

Американскую супермодель Синди Кроуфорд сняли в купальнике на отдыхе в Мексике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 58-летнюю манекенщицу на пляже в городе Канкун с 62-летним мужем — предпринимателем Ранде Гербером. Она предстала на размещенных кадрах в красном бикини, состоявшем из топа с металлическим кольцом между чашками и трусов с заниженной талией.

Знаменитость распустила волосы и надела солнцезащитные очки и браслет в виде массивной золотистой цепочки.

В октябре Синди Кроуфорд показала откровенное архивное фото.