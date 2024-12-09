58-летнюю Синди Кроуфорд сняли в бикини на отдыхе

Американскую супермодель Синди Кроуфорд сняли в купальнике на отдыхе в Мексике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.
Папарацци запечатлели 58-летнюю манекенщицу на пляже в городе Канкун с 62-летним мужем — предпринимателем Ранде Гербером. Она предстала на размещенных кадрах в красном бикини, состоявшем из топа с металлическим кольцом между чашками и трусов с заниженной талией.
Знаменитость распустила волосы и надела солнцезащитные очки и браслет в виде массивной золотистой цепочки.
В октябре Синди Кроуфорд показала откровенное архивное фото.