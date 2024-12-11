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23:10, 11 декабря 2024Мир

Подполье сообщило о массовой переброске в Польшу военной техники НАТО

Подпольщик Лебедев: НАТО массово перебрасывает в Польшу военную технику
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что НАТО массово перебрасывает в Польшу военную технику из других стран Европы. Его слова приводит РИА Новости.

«Перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах», — заявил подпольщик со ссылкой на европейских иформаторов.

Также Лебедев показал кадры из польского порта Свиоуйсьце, где находится большое количество кораблей. По мнению агента из Польши, это военные суда, по дорогам массово перемещаются военные грузовики.

Координатор подполья подчеркнул, что вооружение и техника идут таким потоком, как перед серьезной войной. Он добавил, что на Украину перед началом специальной военной операции шло гораздо меньше оружия, чем сейчас в Польшу.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Польшу для обсуждения ее готовности отправить миротворцев на Украину, визит запланирован на четверг, 12 декабря.

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