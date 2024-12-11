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18:31, 11 декабря 2024Силовые структуры

Полицейские задержали россиянина за совращение несовершеннолетней дочери

В Солнечногорске задержали отца за совращение несовершеннолетней дочери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Солнечногорске задержали отца за совращение несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, в Солнечногорском районе отец издевался над своей 14-летней дочерью и снимал это на видео. Девочка рассказала своей 37-летней матери, что это началось десять лет назад. Когда жена отсутствовала дома, муж делал фотографии ребенка и вел видеодневник, в котором описывал свои ощущения. Он делал это с дочерью под угрозой того, что уйдет из семьи и им нечего будет есть.

Школьница решилась обо всем рассказать после того, как узнала, что является не единственной потерпевшей от его действий. Он также, возможно, домогался 16-летней племянницы.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, у него изъят ноутбук и флеш-накопители.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за домогательства по отношению к 8-летней девочке в подъезде дома.

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