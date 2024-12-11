Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:38, 11 декабря 2024Ценности

Популярная телеведущая едва не потеряла купальник на видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mrscmcguinness

Популярная английская телеведущая и модель Кристин МакГиннесс едва не потеряла купальник на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором показала свои самые нелепые конфузы. На размещенных кадрах МакГиннесс предстала сидящей в гамаке. Она позировала перед камерой в слитном черном купальнике, на котором отсутствовали бретели. В один момент женщина прижала руку к груди, поскольку верх изделия частично оголил ее декольте.

Ранее сообщалось, что английская модель, писательница и профессиональная ринг-герл Бриттни Палмер случайно оголила ягодицы на камеру. Уточнялось, что в прошлом году знаменитость была приглашена на церемонию вручения наград Ring Girl of the Year. Для выхода в свет она выбрала синее облегающее платье с разрезом сзади.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

      В России оценили рост экономики за пять лет

      В Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах

      Звезда «Слова пацана» ответил на критику прыщей на лице

      ФСБ задержала экс-замглавы корпорации развития российского региона по делу о коррупции

      Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

      Трампа заподозрили в готовности разморозить активы Банка России

      Маск назвал безумием объем американского финансирования Украины

      Прятавшийся в чуме дезертир из Российской армии попал на видео

      Стали известны подробности об установленном над элеватором в Курахово российском флаге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше