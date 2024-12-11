Популярная телеведущая едва не потеряла купальник на видео

Популярная английская телеведущая и модель Кристин МакГиннесс едва не потеряла купальник на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором показала свои самые нелепые конфузы. На размещенных кадрах МакГиннесс предстала сидящей в гамаке. Она позировала перед камерой в слитном черном купальнике, на котором отсутствовали бретели. В один момент женщина прижала руку к груди, поскольку верх изделия частично оголил ее декольте.

Ранее сообщалось, что английская модель, писательница и профессиональная ринг-герл Бриттни Палмер случайно оголила ягодицы на камеру. Уточнялось, что в прошлом году знаменитость была приглашена на церемонию вручения наград Ring Girl of the Year. Для выхода в свет она выбрала синее облегающее платье с разрезом сзади.