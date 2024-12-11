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05:52, 11 декабря 2024Мир

Посол назвал препятствие для вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Посол РФ Калабухов: вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вступлению Боснии и Герцеговины (БиГ) в Североатлантический альянс (НАТО) препятствует Республика Сербская. Об этом сообщил посол России в стране Игорь Калабухов в беседе с РИА Новости.

По его словам, позиция руководства и населения Республики Сербской является препятствием для вступления страны в НАТО. В данный момент БиГ сотрудничает с альянсом, однако о членстве речи не идет.

В свою очередь, сторонники вступления в НАТО верят, что военный блок способствует стабилизации в стране.
«Этот тезис представляется лукавым, так как внутренняя ситуация в странах-членах абсолютно не входит в мандат блока. Мы убеждены, что укрепление стабильности, безопасности и мира в БиГ возможно исключительно как результат терпеливого диалога политических сил в стране», — подчеркнул Калабухов.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не намерен подчиняться Западу. «Я должен представлять сербский народ, который меня выбрал, а не быть послушным лицом какой-либо западной канцелярии», — сказал он.

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