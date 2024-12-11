Появились даты проведения ЕГЭ-2025

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ-2025

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основной период экзаменов начнется 23 мая, выпускники будут сдавать три предмета: историю, литературу и химию.

27 мая пройдет ЕГЭ по математике, а 30 мая — по русскому языку. 2 июня школьники придут сдавать обществознание и физику, 5 июня — биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Устная часть по ним пройдет 10 июня, тогда же состоится экзамен по информатике. На следующий день, 11 июня, пройдет экзамен по информатике.

Пересдача ЕГЭ запланирована на 3 и 4 июля 2025 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что в нижней палате парламента сейчас находится законопроект о возможности перевода ЕГЭ в добровольный режим.