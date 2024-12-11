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15:59, 11 декабря 2024Россия

Появились даты проведения ЕГЭ-2025

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ-2025
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основной период экзаменов начнется 23 мая, выпускники будут сдавать три предмета: историю, литературу и химию.

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10 июня 2024

27 мая пройдет ЕГЭ по математике, а 30 мая — по русскому языку. 2 июня школьники придут сдавать обществознание и физику, 5 июня — биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Устная часть по ним пройдет 10 июня, тогда же состоится экзамен по информатике. На следующий день, 11 июня, пройдет экзамен по информатике.

Пересдача ЕГЭ запланирована на 3 и 4 июля 2025 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что в нижней палате парламента сейчас находится законопроект о возможности перевода ЕГЭ в добровольный режим.

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