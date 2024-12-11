Премьер-министр Украины Шмыгаль посетил Германию вместе с правительством страны

Делегация правительства Украины прилетела в Германию для обсуждения с представителями правительства и бизнеса страны вопросы обороны и восстановления. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Сегодня с правительственной командой работаем в Берлине», — написал глава кабмины Украины. Делегация посетит украинско-немецкий бизнес-форум, где делегагицая встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и другими представителями правительства ФРГ.

Кроме того, делегация правительства Украины встреится с представителями немецкого бизнеса. Ключевыми вопросами повестки станут аспекты сотрудничества в области обороны, поддержки энергетики и вопросы восстановления Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада нужно обеспечить Киев вооружением, а не требовать снижения призывного возраста. По его словам, не надо компенсировать нехватку оружия возрастом солдат.