Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 11 декабря 2024Бывший СССР

Правительство Украины начало работу в Германии

Премьер-министр Украины Шмыгаль посетил Германию вместе с правительством страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Делегация правительства Украины прилетела в Германию для обсуждения с представителями правительства и бизнеса страны вопросы обороны и восстановления. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Сегодня с правительственной командой работаем в Берлине», — написал глава кабмины Украины. Делегация посетит украинско-немецкий бизнес-форум, где делегагицая встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и другими представителями правительства ФРГ.

Кроме того, делегация правительства Украины встреится с представителями немецкого бизнеса. Ключевыми вопросами повестки станут аспекты сотрудничества в области обороны, поддержки энергетики и вопросы восстановления Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада нужно обеспечить Киев вооружением, а не требовать снижения призывного возраста. По его словам, не надо компенсировать нехватку оружия возрастом солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

      В России указали на раскрытие постыдного секрета Асада

      Мужчин предостерегли от ношения термобелья в некоторых случаях

      ВС России сорвали контратаку ВСУ под Купянском

      В Приднестровье допустили поставки российского газа через «Турецкий поток»

      В российском регионе осудили стримера за оскорбление бойцов спецоперации

      Популярный российский певец подарил жене часы более чем за 11 миллионов рублей

      Правительство Украины начало работу в Германии

      Россияне заинтересовались одним способом знакомств

      Появились подробности об использованном для удара по Таганрогу и Брянску оружии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше