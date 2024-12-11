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09:44, 11 декабря 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли условие для приглашения страны в НАТО

Дубинский: Украину пригласят в НАТО при снижении призывного возраста до 18 лет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент США Джо Байден пригласит Украину в НАТО, если в стране будет снижен призывной возраст до 18 лет. Такое условие назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Госдеп готов дать "зеленую" на единоличное приглашение Украины в НАТО от Байдена в обмен на решение Зеленского снизить мобвозраст до 18 лет», — заявил он.

Дубинский отметил, что после снижения возраста мобилизации Вашингтон даст Киеву деньги на комплектование бригад, чтобы избранный президент США Дональд Трамп не смог завершить конфликт. Кроме того, это помешает проведению аудита, который помог бы выявить хищения Демократической партии. Помимо этого, украинский президент Владимир Зеленский останется при власти, добавил депутат Рады.

10 декабря Зеленский заявил, что Западу нужно обеспечить вооружением войска Украины, а не требовать снижения призывного возраста. По его словам, не надо компенсировать нехватку оборудования молодостью солдат.

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