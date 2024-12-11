Предсказано достижение порога потепления к 2060 году

Порог потепления три градуса Цельсия будет достигнут к 2060 году

Группа ученых из Университета штата Колорадо, Стэнфордского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха предсказала, что пороговые значения регионального потепления, такие как 1,5 градуса Цельсия, могут быть достигнуты быстрее, чем считалось ранее. Результаты опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

Исследование показало, что большинство регионов суши на Земле, как определено Межправительственной группой экспертов по изменению климата, превысят критический порог потепления в 1,5 градуса Цельсия к 2040 году или раньше. Кроме того, ряд регионов, включая Южную Азию, Средиземноморье и Центральную Европу, столкнется с повышением температуры выше трех градусов Цельсия уже к 2060 году. Это создает значительные риски для местных экосистем и уязвимых сообществ.

Метод машинного обучения позволил объединить данные 10 климатических моделей и наблюдений, что повышает точность региональных прогнозов. Искусственный интеллект использовался для анализа больших объемов данных, улучшая оценку времени достижения пороговых значений потепления.

На основании анализа прогнозируется, что к 2040 году 34 региона суши превысят уровень потепления в 1,5 градуса Цельсия, а в 31 из этих регионов температура достигнет двух градусов Цельсия. К 2060 году в 26 из этих регионов потепление превысит порог в три градуса Цельсия. Наиболее быстрые изменения ожидаются в регионах с высокой климатической уязвимостью.

Ученые подчеркивают, что региональные прогнозы более сложны из-за локальных атмосферных, океанических и наземных процессов. Эти факторы усиливают неопределенность в оценке воздействия глобального потепления на конкретные районы, но использование ИИ позволяет минимизировать такие погрешности.