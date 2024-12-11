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11:32, 11 декабря 2024Силовые структуры

Пулеметчика ВСУ осудят по делу о теракте Курской области

СК: завершено следствие по делу о расстреле российских военных в Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил следственные действия по делу против пулеметчика 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гусака, выстрелившего в трех безоружных российских военных в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, 28 августа Гусак в Кореневском районе выстрелил из пулемета в трех военных Вооруженных сил России. У них были связаны руки, они не могли оказать сопротивления. Позже обвиняемого взяли в плен и передали следователям.

Мужчина обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Следователи уже осмотрели места происшествий, проверили показания мужчины, допросили свидетелей и собрали доказательства по делу.

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 30-летнего старшего пулеметчика из отряда «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Хмелевского к 24 годам колонии строгого режима.

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