Путин высказался об искусственном интеллекте

Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Путин заявил в ходе пленарного заседания международной конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА Новости.

«Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», — сказал Путин. По его словам, участие в мировой гонке по созданию сильного искусственного интеллекта является прямой обязанностью россиян.

Президент также заметил, что новые технологии будут способствовать укреплению обороноспособности РФ. При этом алгоритмы ИИ, по его словам, должны быть непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных и национальных особенностей каждой цивилизации.

В ходе выступления Владимир Путин порассуждал на тему того, как ИИ изменил жизнь людей. «Технологии ИИ значительно преобразили облик целых отраслей — например, творческих, так называемых креативных индустрий, где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим», — заявил президент. По его словам, крайне важно, что отечественные компании берут новации и достижения в сфере ИИ в работу.

Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») началась в Москве вечером 11 декабря. С 11 по 13 декабря выступят ИИ-исследователи и эксперты из России, Китая, Индии, ОАЭ, ЮАР, Индонезии, Бахрейна, Ирана и других стран.