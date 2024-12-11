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17:06, 11 декабря 2024Россия

Путин наградит выдающихся россиян

Президент Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Софья Сандурская / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин вручит государственные награды выдающимся гражданам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Двенадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля президент вручит государственные награды выдающимся россиянам», — говорится в сообщении.

Среди тех, кого наградят, будут государственные деятели, журналисты, артисты, учителя, композиторы, работники здравоохранения, промышленной сферы и сельского хозяйства, а также представители религиозных организаций.

Ранее Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Помимо того, глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и актрису Алису Фрейндлих.

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