Путин наградит выдающихся россиян

Президент Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам

Президент России Владимир Путин вручит государственные награды выдающимся гражданам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Двенадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля президент вручит государственные награды выдающимся россиянам», — говорится в сообщении.

Среди тех, кого наградят, будут государственные деятели, журналисты, артисты, учителя, композиторы, работники здравоохранения, промышленной сферы и сельского хозяйства, а также представители религиозных организаций.

Ранее Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Помимо того, глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и актрису Алису Фрейндлих.