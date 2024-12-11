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21:54, 11 декабря 2024Экономика

Работающим пенсионерам напомнили о порядке индексации пенсий с 1 января

Соцфонд: индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3 %
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года составит 7,3 процента. Об порядке расчета россиянам напомнили в Социальном фонде РФ.

Прибавку посчитают с учетом всех предыдущих индексаций и предполагаемого коэффициента инфляции. «Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером», — уточнили в Соцфонде.

Так, размер индексации на 2025 год будет высчитываться исходя из размера, который должен был быть, если бы индексация пенсий работающим пенсионерам не была отменена в 2016 году. Когда пенсионер уволится, он получит повышение пенсии с учетом всех пропущенных за время его работы индексаций.

Ранее стало известно, что в 2025 году индексация страховых пенсий россиян может оказаться выше, чем заявленные 7,3 процента. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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