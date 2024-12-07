Россиянам рассказали о возможной доиндексации пенсий

Депутат Бессараб допустила доиндексацию пенсий выше 7,3 процента

В 2025 году индексация страховых пенсий россиян может оказаться больше и превысить анонсированные 7,3 процента, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, от чего зависит это решение.

«Хочу напомнить, что с 1 января 2025 года страховая пенсия как неработающим, так и работающим пенсионерам будет повышена на 7,3 процента. (…) Если инфляция у нас превысит [прогнозируемый] годовой уровень в 7,3 процента, правительство наделено соответствующими полномочиями по доиндексации пенсии. И такое решение правительство обязано принять до 1 февраля 2025 года. Посмотрим, что будет по результатам года», — рассказала депутат.

Депутат добавила, что, если кабинет министров решит проиндексировать пенсии выше установленных 7,3 процента, то уже увеличенные выплаты россияне получат после нового года.

С 1 января 2025 года страховые пенсии россиян по старости проиндексируют на 7,3 процента. Такая сумма основана на прогнозируемом уровне инфляции по итогам года. Возможность дополнительной индексации также допускали в Социальном фонде России.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что на начало декабря инфляция в стране в годовом выражении ускорилась до 8,8 процента. По его словам, этот показатель роста цен можно оценивать как достаточно высокий.