Работодатели рассказали о выплате россиянам 13-й зарплаты

Только девять процентов работодателей в РФ рассказали о планах выплатить всем своим сотрудникам 13-ю зарплату в 2024 году. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob сообщает РИА Новости.
Как следует из материалов, еще 10 процентов намерены «действовать выборочно» в этом вопросе, а 63 процента осуществлять выплату вообще не планируют. Что касается премирования работников по итогам года, то на него настроено чуть более половины респондентов (30 процентов выдаст ее всем, еще 22 процента — выборочно, в некоторых отделах или определенным сотрудникам), а четверть участников еще размышляет над ее необходимостью.
Указанные результаты были получены по результатам опроса, проведенного с 19 ноября по 3 декабря среди тысячи работодателей из 192 населенных пунктов России.
Говоря о праве россиян на получение 13-й зарплаты эксперты по трудовому праву ранее указывали, что выплата не является обязательной, если изначально это не было прописано в трудовом договоре. Таким образом, решение по этому вопросу остается за руководством, которое самостоятельно назначает необходимые суммы и определяет список их получателей.