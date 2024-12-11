Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:52, 11 декабря 2024Экономика

Работодатели рассказали о выплате россиянам 13-й зарплаты

SuperJob: выплатить 13-ю зарплату планируют только 9 % работодателей в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Только девять процентов работодателей в РФ рассказали о планах выплатить всем своим сотрудникам 13-ю зарплату в 2024 году. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob сообщает РИА Новости.

Как следует из материалов, еще 10 процентов намерены «действовать выборочно» в этом вопросе, а 63 процента осуществлять выплату вообще не планируют. Что касается премирования работников по итогам года, то на него настроено чуть более половины респондентов (30 процентов выдаст ее всем, еще 22 процента — выборочно, в некоторых отделах или определенным сотрудникам), а четверть участников еще размышляет над ее необходимостью.

Указанные результаты были получены по результатам опроса, проведенного с 19 ноября по 3 декабря среди тысячи работодателей из 192 населенных пунктов России.

Говоря о праве россиян на получение 13-й зарплаты эксперты по трудовому праву ранее указывали, что выплата не является обязательной, если изначально это не было прописано в трудовом договоре. Таким образом, решение по этому вопросу остается за руководством, которое самостоятельно назначает необходимые суммы и определяет список их получателей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России прекратили продажи аромаингаляторов. Почему дети начали массово скупать «освежители для мозга» и «кайфовать»?

      В Херсонской области призвали не допустить размещения сил НАТО на Украине

      В Белоруссии запретили российскую гречку

      В России задумали существенно ограничить привлечение приставов к взысканию долгов

      Врач подсказал неожиданный способ снизить давление

      Верховный суд отказался рассмотреть жалобу бывшего следователя Тамбиева

      Волонтер рассказала о заполненном дронами ВСУ небе в российском приграничье

      Россиян предупредили о подорожании сладостей

      ВСУ стали минировать серую зону в ЛНР немецкими минами

      Значительная часть россиян запланировала работать в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше