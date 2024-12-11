Раскрыт гонорар жены Меладзе за корпоратив в России

Продюсер Дворцов: выступление Джанабаевой на корпоративе стоит выше среднего

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар экс-солистки «ВИА Гры», жены певца и продюсера Валерия Меладзе Альбины Джанабаевой за корпоратив в России. Его цитирует aif.ru.

Медиаменеджер отметил, что исполнительницу приглашают на закрытые корпоративные мероприятия. «Ценник на ее концерты стоит достаточно выше среднего. Выступление артистки стоит порядка трех-четырех миллионов рублей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что концерты жены Валерия Меладзе начали отменять в Европе. По словам организаторов концерта Джанабаевой в Испании, они были вынуждены отменить мероприятие из-за низкого спроса на билеты.