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15:32, 11 декабря 2024Культура

Раскрыт гонорар жены Меладзе за корпоратив в России

Продюсер Дворцов: выступление Джанабаевой на корпоративе стоит выше среднего
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар экс-солистки «ВИА Гры», жены певца и продюсера Валерия Меладзе Альбины Джанабаевой за корпоратив в России. Его цитирует aif.ru.

Медиаменеджер отметил, что исполнительницу приглашают на закрытые корпоративные мероприятия. «Ценник на ее концерты стоит достаточно выше среднего. Выступление артистки стоит порядка трех-четырех миллионов рублей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что концерты жены Валерия Меладзе начали отменять в Европе. По словам организаторов концерта Джанабаевой в Испании, они были вынуждены отменить мероприятие из-за низкого спроса на билеты.

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