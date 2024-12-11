Раскрыто поведение Трампа на переговорах с Зеленским и Макроном

Reuters: Трамп вел себя дружелюбно на переговорах с Зеленским и Макроном

Избранный президент США Дональд Трамп вел себя дружелюбно на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским. Поведение американского политика раскрыло Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, находился в режиме слушателя, сказал один из источников», — сообщает агентство.

Отмечается, что три лидера беседовали в течение 35 минут без советников и не обсуждали конкретные детали какого-либо мирного плана по Украине.

Агентство также сообщило, что избранный американский лидер заявил Макрону и Зеленскому о своем желании немедленного прекращения огня на Украине и мирных переговоров.