Раскрыто поведение Трампа на переговорах с Зеленским и Макроном

Избранный президент США Дональд Трамп вел себя дружелюбно на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским. Поведение американского политика раскрыло Reuters со ссылкой на источники.
«Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, находился в режиме слушателя, сказал один из источников», — сообщает агентство.
Отмечается, что три лидера беседовали в течение 35 минут без советников и не обсуждали конкретные детали какого-либо мирного плана по Украине.
Агентство также сообщило, что избранный американский лидер заявил Макрону и Зеленскому о своем желании немедленного прекращения огня на Украине и мирных переговоров.