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10:14, 11 декабря 2024Мир

Раскрыто поведение Трампа на переговорах с Зеленским и Макроном

Reuters: Трамп вел себя дружелюбно на переговорах с Зеленским и Макроном
Семен Александров (редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп вел себя дружелюбно на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским. Поведение американского политика раскрыло Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, находился в режиме слушателя, сказал один из источников», — сообщает агентство.

Отмечается, что три лидера беседовали в течение 35 минут без советников и не обсуждали конкретные детали какого-либо мирного плана по Украине.

Агентство также сообщило, что избранный американский лидер заявил Макрону и Зеленскому о своем желании немедленного прекращения огня на Украине и мирных переговоров.

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