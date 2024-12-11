Всемирный банк: в 2023 году РФ увеличила кредитование других стран до $30 млрд

В 2023 году Россия увеличила кредитование третьих стран более чем до 30 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка сообщает РИА Новости

РФ стала давать займы другим государствам рекордно активно — объем предоставленных средств вырос до максимума с 1999 года. Задолженность перед Россией в прошлом году выросла на 1,3 миллиарда долларов. 25 лет назад показатель поднимался до 32,8 миллиарда долларов.

Звание крупнейшего должника сохранила за собой Белоруссия с показателем в 7,75 миллиарда долларов. В тройку лидеров вошли также Бангладеш (6,6 миллиарда долларов) и Индия (4,1 миллиарда), а пятерку главных должников замкнули Египет (3,3 миллиарда долларов) и Вьетнам (1,4 миллиарда долларов). Египет при этом за год нарастил заимствования на 1,45 миллиарда долларов, Бангладеш — на 745 миллионов долларов, а Индия — на 363 миллиона. Среди должников отметился Никарагуа — государство в Центральной Америке впервые с 2003 года одолжило 16,9 миллиона долларов.

За прошедший год Россия списала почти весь долг Сомали — сумма кредита изменилась с 793 до 49 миллионов долларов. Задолженность Белоруссии сократилась на 487 миллионов, Сербии — на 117 миллионов, Армении — на 40 миллионов, Азербайджана — на 22 миллиона долларов. Также 10 стран погасили долги на 82 миллиона долларов.

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк ранее отметил, что с начала боевых действий республика получила от западных партнеров в общей сложности более 100 миллиардов долларов финансовой помощи. Только за 13 ноября размер финансовой помощи от западных государств составил 1,35 миллиарда. Подобная поддержка необходима в том числе для покрытия растущего дефицита государственной казны и увеличивающихся военных расходов.