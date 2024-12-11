Россиян предупредили о запугивающих переводом денег террористам аферистах

МВД: аферисты представляются правоохранителями и запугивают уголовным делом

Аферисты все чаще стали представляться правоохранителями и запугивать россиян тем, что с их банковских счетов и карт якобы перевели деньги за границу для финансирования экстремизма и терроризма. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Далее мошенники начинают угрожать ответственностью за это, а после предлагают заплатить за прекращение уголовного преследования. При этом злоумышленники могут не только забрать накопления, но и провоцировать на совершения различных преступлений, в том числе террористической направленности, добавила Волк.

По ее словам, для убедительности злоумышленники используют подменные телефонные номера, схожие с номерами официальных структур. Во время звонка они активно применяют профессиональную терминологию, называют громкие должности и звания, а также делают акцент на том, что разговор записывается, и угрожают ответственностью за разглашение его содержания либо отказ от сотрудничества. Иногда мошенники звонят по видеосвязи и демонстрируют форменное обмундирование, поддельное удостоверение, копии приказов или других служебных документов, отметила представитель МВД.

Волк подчеркнула, что сотрудник силовых органов всегда сообщает об уголовном преследовании лично с соответствующим процессуальным оформлением, никогда не звонит через мессенджеры или видеосвязь, а также не имеет права присылать фотографии служебных документов и удостоверений.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества, когда аферисты звонят от лица сотрудников следственного комитета России и грозят возбуждением уголовного дела.