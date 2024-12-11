Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:39, 11 декабря 2024Силовые структуры

Россиян предупредили о запугивающих переводом денег террористам аферистах

МВД: аферисты представляются правоохранителями и запугивают уголовным делом
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аферисты все чаще стали представляться правоохранителями и запугивать россиян тем, что с их банковских счетов и карт якобы перевели деньги за границу для финансирования экстремизма и терроризма. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Далее мошенники начинают угрожать ответственностью за это, а после предлагают заплатить за прекращение уголовного преследования. При этом злоумышленники могут не только забрать накопления, но и провоцировать на совершения различных преступлений, в том числе террористической направленности, добавила Волк.

По ее словам, для убедительности злоумышленники используют подменные телефонные номера, схожие с номерами официальных структур. Во время звонка они активно применяют профессиональную терминологию, называют громкие должности и звания, а также делают акцент на том, что разговор записывается, и угрожают ответственностью за разглашение его содержания либо отказ от сотрудничества. Иногда мошенники звонят по видеосвязи и демонстрируют форменное обмундирование, поддельное удостоверение, копии приказов или других служебных документов, отметила представитель МВД.

Волк подчеркнула, что сотрудник силовых органов всегда сообщает об уголовном преследовании лично с соответствующим процессуальным оформлением, никогда не звонит через мессенджеры или видеосвязь, а также не имеет права присылать фотографии служебных документов и удостоверений.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества, когда аферисты звонят от лица сотрудников следственного комитета России и грозят возбуждением уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли ракетами Таганрог. Над городом прогремело не менее 10 взрывов

      Беременная Меган Фокс рассталась с женихом

      Раскрыто поведение Трампа на переговорах с Зеленским и Макроном

      Экоактивистку Чирикову заочно арестовали за фейки про Российскую армию

      Стало известно об атаке ВСУ российского города дальнобойными баллистическими ракетами

      Россиянам назвали недорогие направления для путешествий на Новый год

      На Западе подтвердили факт помощи Украины боевикам в Сирии

      ФСБ пресекла деятельность обманувших десятки тысяч граждан более 20 стран кол-центров

      В России испытали модуль донаведения FPV-дронов

      Трамп потребовал немедленного прекращения огня на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше