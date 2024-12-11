Россиянам расскажут об изнанке работы телефонных мошенников в документальном триллере

На Okko состоится премьера документального сериала о телефонных мошенниках

В России провели расследование деятельности телефонных мошенников. Авторы лично пообщались со злоумышленниками, у которых узнали о самых изощренных мошеннических схемах. Также ими были опрошены ведущие эксперты в области кибербезопасности, в том числе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и директор Департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Они дали реальные рабочие советы ― как избежать неприятностей или даже поймать на крючок самих мошенников в документальном триллере «На крючке: когда звонит мошенник». Подробности приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На основе расследования режиссеры-постановщики Магомед Гаджиев и Максим Скрябин создали четырехсерийный документальный триллер «На крючке: когда звонит мошенник». Продюссерами сериала выступили Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская, Владимир Тодоров, Светлана Сонина, Анастасия Евтушенко и Антон Кораблев. Премьера состоится 13 декабря в онлайн-кинотеатре Okko.

Триллер-расследование расскажет о телефонных мошенниках сразу с двух точек: со стороны жертв преступлений и от лица злоумышленников. Так, сначала на примере главного героя проекта, 25-летнего офисного сотрудника Александра зрителям покажут, как образованный, вдумчивый и современный молодой человек становится жертвой мошенников. Затем 23-летняя мошенница Вика, работающая в кол-центре, расскажет о всех тонкостях своей деятельности.

Зрителям объяснят, откуда у мошенников базы с телефонами потенциальных жертв, какие отношения связывают мошенников, коррумпированных силовиков и могущественные преступные группировки, а также ― почему все чаще злоумышленники не только лишают своих жертв средств, но и вынуждают совершать тяжкие уголовные преступления. Также в документальном сериале расскажут о ближайшем будущем и новых преступных схемах, где применяются голосовые дипфейки и искусственный интеллект, кто и с помощью каких высокотехнологичных сервисов этому противостоит.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и директор Департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, в свою очередь, расскажут, как не попасться на крючок мошенников. Свое заключение также дали психолог по экстремальным ситуациям Артемий Орехов, криминолог Наталья Семенова, главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, журналисты «Ленты.ру» и другие специалисты.

Одновременно с документальным расследованием в Okko стартовала премьера комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли. Он рассказывает историю добродушного пенсионера, который стал жертвой мошенников и решил не только вернуть свои средства, но и поймать мошенника на крючок.

Отмечается, что оба сериала — комедийный и документальный — будут работать в связке и позволят зрителю максимально погрузиться в тему и подробно изучить проблему с художественной и документальной точек зрения.

