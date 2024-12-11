Россиянин купил диплом техника и обслуживал самолеты в аэропорту

25-летний техник с поддельным дипломом обслуживал самолеты в аэропорту Омска

Техник с поддельным дипломом обслуживал самолеты в аэропорту Омска и попался. Об этом сообщается на официальной странице Омского областного суда во «ВКонтакте».

В ходе расследования выяснилось, что 25-летний россиянин Е.А. Андреев купил диплом о среднем профессиональном образовании, выданный Омским авиационным колледжем имени Н.Е. Жуковского, с присвоением квалификации «Техник». При этом никакого обучения молодой человек не проходил.

Далее Андреев предоставил фальшивый документ в отдел кадров омского аэропорта и был принят на должность оператора по наземному обслуживанию инженерно-авиационной службы.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о приобретении и использовании поддельного диплома. Заседание суда назначено на 19 декабря 2024 года.

В июне россиянин попытался сбежать из страны по фальшивому паспорту и попал на видео. При задержании мужчина признался, что в России в отношении возбуждено уголовное дело и он хотел уклониться от следствия.

