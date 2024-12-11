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14:53, 11 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к пяти с половиной годам за развратные действия в отношении детей

В Удмуртии суд приговорил мужчину к 5,5 года за развратные действия
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Удмуртии приговорил 48-летнего жителя Ижевска к пяти с половиной годам колонии строгого режима за развратные действия в отношении четверых подростков в возрасте до 14 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Ранее он не был судим. Осужденный просил оправдать его и в содеянном не признался.

По версии следствия, в августе 2023 года пьяный подсудимый был на баскетбольной площадке Ижевска, где и совершил развратные действия в отношении школьников.

Ранее в Челябинске суд приговорил к четырем годам условно бывшего гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского по делу о педофилии.

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