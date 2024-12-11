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16:57, 11 декабря 2024Экономика

Россиянину выставили счет за коммуналку с переплатой в десять раз

УК выставила екатеринбуржцу счет за коммуналку, в десять раз превышающий обычный
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Коммунальщики выставили жителю Екатеринбурга счет за коммуналку, в десять раз превышающий обычный платеж. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Речь идет о жильце одного из домов, расположенных на улице 40-летия Комсомола. Управляющая компания «Радомир-Инвест» увеличила ему размер платежа за ЖКУ в десять раз, до 130 тысяч рублей, после того, как он сообщил сотрудникам организации о том, что в его квартире на счетчике горячего водоснабжения сорвана антимагнитная пломба. По словам мужчины, деталь случайно сорвал ребенок гостей. Будучи несогласным с решением коммунальщиков, он обратился с иском в суд. В заявлении екатеринбуржец потребовал признать начисление и долг незаконными. Он также отметил, что УК отключила ему электричество, и настаивал на том, чтобы свет вернули в квартиру, коммунальщиков оштрафовали, а ему выплатили компенсацию морального вреда.

Представитель организации, в свою очередь, заявил в суде, что для срыва пломбы необходимы специальные инструменты, что вызывает сомнения в словах мужчины. Помимо этого, в ходе проверки было установлено, что объем потребления горячей воды относительно количества жильцов сильно занижен, так что мужчине отказали в его требованиях.

Ранее в декабре стало известно, что в Петербурге жительнице блокадного Ленинграда выставили несуществующий долг за ЖКУ в размере 43 тысяч рублей.

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