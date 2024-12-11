Россиянка отправилась в круиз по Персидскому заливу и раскрыла размер трат

Российская путешественница Саша Коновалова отправилась в круиз по Персидскому заливу и раскрыла размер трат. Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что круиз проходил на лайнере MSC Euribia и занимал семь дней. Они со спутником бронировали его за четыре месяца и выбрали стандартный пакет «все включено без напитков».

По словам блогерши, изначально цена показалась им очень привлекательной — 1387 евро (около 147 тысяч рублей) на двоих. Но потом к этой стоимости добавились обязательные доплаты: портовый сбор и местные налоги — 320 евро (около 33,9 тысячи рублей), сервисный сбор — 168 евро (около 17,8 тысячи рублей) и страховки — 64 евро (около 6,7 тысячи рублей).

«Итого — 1939 евро (около 206 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру"). Удобно, что оплату можно провести в несколько этапов (я разбила на три части). Круиз оплачивается в рублях по текущему курсу», — поделилась россиянка.

Коновалова добавила, что на напитки и покупки в магазинах на лайнере они потратили 200 евро (около 21 тысячи рублей), а на такси, сувениры и перекусы во время остановок — около 150 евро (примерно 15,9 тысячи рублей).

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Сербии и описала отдых в этой стране фразой «ты будто в России, но на самом деле в Европе». По ее словам, улицы и дома там похожи на российские.

