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07:31, 11 декабря 2024Путешествия

Россиянка отправилась в круиз по Персидскому заливу и раскрыла размер трат

Алина Черненко

Фото: ND44 / Wikimedia

Российская путешественница Саша Коновалова отправилась в круиз по Персидскому заливу и раскрыла размер трат. Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что круиз проходил на лайнере MSC Euribia и занимал семь дней. Они со спутником бронировали его за четыре месяца и выбрали стандартный пакет «все включено без напитков».

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По словам блогерши, изначально цена показалась им очень привлекательной — 1387 евро (около 147 тысяч рублей) на двоих. Но потом к этой стоимости добавились обязательные доплаты: портовый сбор и местные налоги — 320 евро (около 33,9 тысячи рублей), сервисный сбор — 168 евро (около 17,8 тысячи рублей) и страховки — 64 евро (около 6,7 тысячи рублей).

«Итого — 1939 евро (около 206 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру"). Удобно, что оплату можно провести в несколько этапов (я разбила на три части). Круиз оплачивается в рублях по текущему курсу», — поделилась россиянка.

Коновалова добавила, что на напитки и покупки в магазинах на лайнере они потратили 200 евро (около 21 тысячи рублей), а на такси, сувениры и перекусы во время остановок — около 150 евро (примерно 15,9 тысячи рублей).

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Сербии и описала отдых в этой стране фразой «ты будто в России, но на самом деле в Европе». По ее словам, улицы и дома там похожи на российские.

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