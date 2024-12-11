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09:07, 11 декабря 2024Россия

Российские снайперы уничтожили в Курской области группу военных ВСУ

Минобороны: снайперы уничтожили в Курской области группу военных ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская снайперская пара десантников уничтожила в Курской области группу из четырех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

Как рассказали в министерстве, перед тем как открыть огонь на поражение, российские военные учли все факторы, которые могли бы повлиять на результат стрельбы: направление ветра, дистанцию до цели и другие.

«Первым выстрелом, с дистанции более одной тысячи метров был уничтожен противник в лесопосадке. Далее снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь, уничтожив еще троих боевиков киевского режима», — уточнили в оборонном ведомстве.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. По данным Минобороны, с момента вторжения в российский регион противник лишился более 39 660 бойцов.

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