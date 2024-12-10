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13:49, 10 декабря 2024Россия

Появились новые подробности о боях в Курской области

Минобороны России сообщило об ударе по 12 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности ведения боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

Боевые действия велись в районах населенных пунктов Свердликово, Мартыновка, Новая Сорочина, Лебедевка, Гуево, Леонидово, Малая Локня, Никольский, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 бойцов, восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также два миномета. По данным оборонного ведомства, с момента вторжения в регион противник лишился более 39 660 бойцов.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России освободили ранее занятый украинскими войсками населенный пункт Плехово Суджанского района Курской области.

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