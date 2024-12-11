Российского оперативника антикоррупционного отдела полиции арестовали по делу о взятке

В Уфе суд арестовал оперативника антикоррупционного отдела полиции за взятку

Советский районный суд Уфы взял под стражу Нияза Усманова, занимавшего должность старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Мужчина обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Он пробудет в СИЗО до 6 февраля 2025 года.

По версии следствия, Усманов вступил в сговор с начальником отдела полиции №3 Управления МВД России по Уфе и запросил полтора миллиона рублей за возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре суд приговорил мужчину к 4,5 года колонии за попытку дать взятку.