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14:44, 11 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили мужчину на 4,5 года за попытку дать взятку сотруднику СИЗО

В Краснодаре суд приговорил мужчину к 4,5 годам за попытку дать взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили мужчину на 4,5 года за попытку дать взятку сотруднику СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в августе 2023 года 48-летний мужчина обратился к начальнику оперативного отдела СИЗО №1 с просьбой незаконно распределить бытовую технику: холодильник, телевизор, сетевой фильтр и антенну к нему, а также вентилятор в камеру его знакомому. За это он предлагал 500 долларов, что составляло порядка 48 тысяч рублей. Сотрудник изолятора сообщил об этом в следственное управление и 6 сентября после передачи денег злоумышленника задержали правоохранители.

Суд приговорил его к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 975 383 рубля.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемых в коррупции российского бизнесмена и бывшего полицейского.

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