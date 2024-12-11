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19:02, 11 декабря 2024Наука и техника

Путин заявил о месте России в авангарде технологических перемен

Президент РФ Путин: Россия должна быть в авангарде технологических перемен
Леонид Немов
Леонид Немов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду Путин посетил центральный офис Сбера в Москве, где ознакомился с выставкой, посвященной разработкам в области искусственного интеллекта.

Во время выступления он поздравил сотрудников компании с важным достижением и выразил благодарность за их усилия в продвижении прогрессивных идей и реализации проектов. Путин отметил, что такие инициативы позволяют России оставаться в лидерах глобальных изменений, которые происходят все быстрее. Президент также подчеркнул необходимость ускорять развитие и находить инновационные решения.

Ранее российская компания Сбер представила свое первое умное кольцо на конференции AI Journey в Москве.

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