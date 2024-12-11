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19:23, 11 декабря 2024Бывший СССР

Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

Премьер Украины Шмыгаль назвал Германию крупнейшим союзником в оборонной отрасли
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Германия является крупнейшим союзником Киева в оборонной отрасти, передает «Новини Live».

«С Германией имеем больше всего совместных предприятий в оборонной отрасли. Речь идет о совместных проектах по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производству современных БМП, систем ПВО и ракет к ним», — рассказал Шмыгаль.

По его словам, сотрудничество с Германией создает для Украины широкие перспективы в оборонной отрасли, а украинский оборонно-промышленный комплекс на данный момент составляет 800 предприятий и около 300 тысяч работников.

Ранее Шмыгаль объяснил принцип «воюй или работай». По его словам, наличие среднего уровня заработной платы — необходимое условие для бронирования от мобилизации на Украине.

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