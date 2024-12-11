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10:45, 11 декабря 2024Силовые структуры

Сиделка украла у 100-летнего москвича коллекцию монет

В Москве сиделка украла у 100-летнего пенсионера коллекцию монет и наград
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве 35-летняя сиделка украла у 100-летнего пенсионера монеты и награды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, женщина устроилась круглосуточной сиделкой к москвичу, проживающему на улице Новый Арбат. Она жила у пенсионера вместе со своим знакомым. Злоумышленница похитила у потерпевшего коллекцию монет и его награды на 300 тысяч рублей. Краденое сообщники сбыли знакомым перекупщикам, после чего сиделка уволилась.

В отношении женщины возбуждено дело по части 3 статьи 158 («Кража»), а ее подельник стал фигурантом по части 2 статьи 175 («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области полиция ищет преступников, обокравших пять магазинов в селе Самарское.

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