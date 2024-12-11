США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе

Эсминцы ВМС США в Аденском заливе сбили БПЛА и ракету хуситов

Эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США в Аденском заливе сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракету, выпущенные по американским торговым кораблям правящим на севере йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщает Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM).

По данным ведомства, в ходе атаки со стороны хуситов никто не пострадал. Кораблям также не был нанесен ущерб.

Ранее йеменское движение «Ансар Алла» атаковало ракетами и беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море.

В ноябре йеменские ополченцы-хуситы атаковали эсминцы ВМС США в Красном море с применением ракет и беспилотников. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что все ракеты американской стороной были перехвачены.