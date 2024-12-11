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21:22, 11 декабря 2024Мир

США пообещали обеспечить Украину всем необходимым для борьбы или диалога с Россией

Блинкен: США обеспечат Украину всем необходимым для борьбы или диалога с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Pixabay

США намерены сделать все возможное, чтобы Киев получил необходимую поддержку для успешного противодействия России или ведения переговоров с позиции силы. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы настроены в оставшееся время сделать все, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха — будь то продолжение борьбы в 2025 году, если это потребуется, или переговоры», — отметил Блинкен.

Он подчеркнул важность того, чтобы Киев мог вести переговоры с «позиции силы». Блинкен добавил, что Вашингтон продолжит обеспечивать Украину оружием, боеприпасами, финансовыми ресурсами и помогать ей в мобилизации сил для противодействия России.

Ранее Блинкен заявил, что Украине нужно будет принять «трудные решения» касательно новой мобилизации, но это является необходимостью. Кроме того, он анонсировал кредит в размере 50 миллиардов долларов, который Киев будет получать в ближайшие недели за счет замороженных российских активов.

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