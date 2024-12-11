Стал известен грозящий экоактивистке Чириковой срок за фейки о Российской армии

Экоактивистке Чириковой грозит до 5 лет колонии за фейки про ВС РФ

Бывшей экоактивистке Евгении Чириковой (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов) грозит до пяти лет колонии за фейки про Российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.

По всем возбужденным против нее делам Чирикова может получить более 20 лет лишения свободы.

11 декабря экоактивисту заочно арестовали по части 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России»). Она объявлена в международный розыск.

По данным следствия, Чирикова опубликовала видео на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержатся фейки о действиях Российской армии против мирного населения Украины.

Кроме того, в отношении экоактивистки расследуются дела по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде и содействии террористической деятельности.