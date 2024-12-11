Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 11 декабря 2024Силовые структуры

Стал известен грозящий экоактивистке Чириковой срок за фейки о Российской армии

Экоактивистке Чириковой грозит до 5 лет колонии за фейки про ВС РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Бывшей экоактивистке Евгении Чириковой (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов) грозит до пяти лет колонии за фейки про Российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.

По всем возбужденным против нее делам Чирикова может получить более 20 лет лишения свободы.

11 декабря экоактивисту заочно арестовали по части 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России»). Она объявлена в международный розыск.

По данным следствия, Чирикова опубликовала видео на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержатся фейки о действиях Российской армии против мирного населения Украины.

Кроме того, в отношении экоактивистки расследуются дела по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде и содействии террористической деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

      Правительство Украины начало работу в Германии

      Россияне заинтересовались одним способом знакомств

      Появились подробности об использованном для удара по Таганрогу и Брянску оружии

      Стало известно место запуска новой ракеты ВСУ по Таганрогу

      Макрон предложил правящей партии Грузии помочь в разгрузке ситуации

      Нехватку складов в России объяснили

      В российском регионе из здания Следственного комитета выпал допрашиваемый

      Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

      Еще одна страна решила открыть посольство в Сирии спустя 13 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше