Сын Бекхэма появился на публике с оранжевыми волосами

Сын Дэвида Бекхэма Ромео Бекхэм с оранжевыми волосами пришел на мероприятие Puma

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и певицы и дизайнера Виктории Бекхэм Ромео Бекхэм появился на публике с новым имиджем. Материал приводит Daily Mail.

22-летний бывший футболист пришел на мероприятие бренда Puma в Милане, посвященное запуску кроссовок Speedcat. Он предстал перед камерами в белой спортивной кофте на молнии с логотипом и названием указанной марки и черных брюках с широкими штанинами.

В то же время наследник знаменитостей дополнил образ часами, серебристым браслетом-цепочкой и несколькими серьгами. Кроме того, он продемонстрировал стрижку «ежик» и окрашенные в оранжевый цвет волосы.

В октябре сообщалось, что возраст возлюбленной 19-летнего сына Дэвида Бекхэма Круза Бекхэма возмутил пользователей сети.