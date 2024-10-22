Возраст возлюбленной сына Бекхэма возмутил пользователей сети

Джеки Апостол, возлюбленная сына футболиста Дэвида Бекхэма Круза, возмутила пользователей сети своим возрастом. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 19-летнего сына звезд с 29-летней избранницей на футбольном матче. Известно, что на мероприятии также присутствовали Виктория Бекхэм с дочерью Харпер, которые пришли поддержать Дэвида Бекхэма, являющегося владельцем одной из команд.

На снимках видно, что девушка Круза Бекхэма надела черные брюки и топ без бретелей, а также солнцезащитные очки. Ее спутник, в свою очередь, выбрал серую футболку и свободные штаны.

Читатели издания оценили внешний вид Апостол в комментариях под постом. «Если бы он не был сыном богатого бывшего футболиста, встречалась бы она с ним? Вот в чем вопрос. Ни одна разумная женщина не выбрала бы себе в бойфренды 19-летнего парня», «Я не думаю, что в 29 лет могла бы быть с мужчиной, которому 19. Я всегда хотела кого-то более зрелого и с большим жизненным опытом», «Обычно меня не волнует разница в возрасте, но она выглядит так, будто могла бы быть его мамой. Это немного неловко», — высказались они.

Ранее в октябре наряд Виктории Бекхэм на семейном ужине высмеяли в сети словами «забыла юбку». 50-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма попала в объективы папарацци, покидая с супругом и семьей ресторан в Лондоне.