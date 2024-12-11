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23:50, 11 декабря 2024Мир

Трамп обвинил уходящего в отставку главу ФБР в угрозах и уничтожении невинных американцев

Трамп: ФБР использовало полномочия для угроз и уничтожения невинных американцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп на фоне новости об уходе в отставку директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя заявил, что за время его работы ведомство использовало огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных американцев, сообщает РИА Новости.

«Они использовали свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать многих невинных американцев, многие из которых никогда не смогут оправиться от того, что с ними сделали», — отмечается в заявлении Трампа.

Будущий хозяин Белого дома назвал отставку Рэя «великим днем для Америки» и выразил уверенность в том, что с его уходом со своего поста верховенство закона в США будет восстановлено.

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин порадовалась выдвижению на пост главы ФБР Кэша Патела и призвала американцев «запасаться попкорном». До этого Пател занимал пост начальника штаба министра обороны, также был советником директора национальной разведки во время первого срока Трампа. Он неоднократно призывал к реформам ФБР, включая значительное сокращение штата.

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