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03:47, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Трамп мемом высмеял финансирование Украины при Байдене

Дональд Трамп опубликовал мем о коррупционной схеме Байдена на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social мем, который высмеивает финансирование Киева действующим главой государства Джо Байденом.

Картинка пописана фразой как «Как работает байденомика». На изображении Байден стоит рядом с доской, на которой указаны пять этапов «байденомики» — коррупционной схемы семейства Байденов с отмыванием денег через Украину.

Скриншот поста Трампа в социальной сети Truth

Под пунктом №1 написано: «Вы [американцы] платите налоги». Пункт №2 — «Я [Байден] отправляю их на Украину». Пункт №3 — «Они [Украина] возвращают их Хантеру [сыну Байдена]». Пункт №4 — «Хантер отдает их мне». Пункт №5 — «Я помилую Хантера».

Ранее Байден подписал указ о помиловании Хантера по двум уголовным делам. По его словам, судебный процесс был «несправедливым и нарушал принципы правосудия». Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

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